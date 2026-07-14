Beşiktaş'ın transferi için kendisi ve kulübü Arsenal ile resmi görüşmelere başladığını açıkladığı Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Murat Kılıç, Slovakya kampından ayrılarak Hollanda'ya geçti. Burada Trossard ile bir araya gelen yöneticiler, deneyimli futbolcuyla birlikte özel uçakla İstanbul'a döndü.

Leandro Trossard'ı Binlerce Taraftar Karşıladı

Hollanda'nın Maastricht kentinden hareket eden uçak, saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Belçikalı yıldızı havalimanında yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından büyük coşkuyla terminalden çıkan Trossard, taraftarların tezahüratlarına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektiren yıldız futbolcu, sevgi gösterilerine teşekkür etti.

Trossard: "Performans Vermek İçin Sabırsızlanıyorum"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarının ilgisinden etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum."

Taraftarlara Bir Kez Daha Üçlü Çektirdi

Açıklamalarının ardından kendisini bekleyen araca yönelen Leandro Trossard, taraftarların yoğun tezahüratları üzerine yeniden geri döndü. Belçikalı yıldız, siyah-beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdikten sonra ailesiyle birlikte havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş'ta sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.