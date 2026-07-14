Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı yeniden takım kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki pivot oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tecrübeli basketbolcu, Fenerbahçe kariyerinde önemli başarılara imza atarak takımın kazandığı kupalarda büyük rol oynadı. Sertaç Şanlı, sarı-lacivertli forma altında 1 EuroLeague şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sertaç Şanlı Yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı, güçlü fiziği, tecrübesi ve EuroLeague deneyimiyle yeni sezonda takımın başarısı için mücadele edecek.

Sarı-lacivertli kulüp, yeniden kadroya katılan milli pivot Sertaç Şanlı'ya başarı dileklerini ileterek yeni sezon öncesi tecrübeli oyuncuya güvendiğini belirtti.