Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da bisiklet turu düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başladı ve 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi.

Etkinliğe bisikletiyle katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaklaşık 500 bisikletçiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında pedal çevirdi.

Bakan Bak: "Milletin iradesine kimse yön veremez"

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, 15 Temmuz gecesinde milletin darbe girişimine karşı gösterdiği direnişin demokrasi tarihine geçtiğini belirtti.

Bak, "Milletin iradesine hiç kimse yön çizemez. Türk milleti 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya, kendisini kimin yöneteceğine yalnızca kendisinin karar vereceğini gösterdi. Darbeleri ve vesayet girişimlerini kabul etmeyeceğini ilan etti" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz destanı gelecek nesillere aktarılacak"

15 Temmuz'un unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerini söyleyen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bizler 15 Temmuz destanını anlatmayı, gençlere duyurmayı ve gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Yaklaşık 500 bisikletçi ve 400'e yakın motosikletli vatandaşımız milli irade için pedal çevirdi."

Bak, konuşmasında, "Biz çılgın Türkleriz, bize kimse irade ortaya koyamaz. Bizi kimse esir alamaz, bayrağımızı kimse indiremez, ezanımızı kimse susturamaz. Dünyaya bunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. 15 Temmuz destanı ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Motor kulüplerinden birlik mesajı

Etkinliğe katılan Osmanlı Motosiklet Kulübü Başkanı Burçin Özsayar, 15 Temmuz'da milletin iradesine sahip çıktığını belirterek, bu ruhu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Muhafazakar Motorcular Kulübü Başkanı Murat Sağır ise, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu tür etkinliklerde yer almayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.