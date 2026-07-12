Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde atıl durumdaki inşaat halindeki apartmana giren genç, yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kaldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ihtiyaç gidermek amacıyla 4 katlı inşaat halindeki binaya giren Osman K. (23), içeride bulunan sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti.
İtfaiye ekipleri kurtardı
Dengesini kaybeden Osman K., giriş katında bulunan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çukurda mahsur kalan genç, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzattıkları merdiven yardımıyla Osman K.'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, kolundaki yaralanma nedeniyle tedbir amacıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazetecilere tepki gösterdi
Çukurdan çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören Osman K., "Ne çekiyorsunuz. Burada sinema mı oynatıyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.