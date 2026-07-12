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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çukurdan çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören Osman K., "Ne çekiyorsunuz. Burada sinema mı oynatıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, kolundaki yaralanma nedeniyle tedbir amacıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzattıkları merdiven yardımıyla Osman K.'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Husumetlisi tarafından öldürüldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ihtiyaç gidermek amacıyla 4 katlı inşaat halindeki binaya giren Osman K. (23) , içeride bulunan sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti.

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