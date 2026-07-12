Antalya'da yaşanan aile içi şiddet olayı dehşete düşürdü. 18 yaşındaki Muhammed D., "İçlerine şeytan girdi" iddiasıyla ablaları Kübra D. (22) ve Meryem D.'ye (29) saldırarak boğmaya çalıştı. Olayda ağır yaralanan Kübra D. hastanede entübe edilirken, şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed D., evde bulunan ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kardeşinin elinden kurtulmayı başaran Kübra D., ablası Meryem D.'ye mesaj göndererek yardım istedi. Ancak Muhammed D., yeniden yakaladığı Kübra D.'nin boğazını sıkarak hareketsiz bıraktı.

Yardıma gelen ablasına da saldırdı

Mesaj üzerine eve gelen Meryem D., kardeşini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırarak boğmaya çalıştı.

Daha sonra balkona çıkan şüpheli bir süre bağırırken, Meryem D. kardeşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Muhammed D., bu kez de ablasına yumruk atıp boğazını sıktı. Daire kapısının açık olmasından yararlanan polis ekipleri eve girerek şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Bir kardeş entübe edildi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra D.'nin entübe edildiği öğrenildi.

"Şeytanları çıkarmak için saldırdım" dedi

Emniyetteki ifadesinde Muhammed D.'nin, ablalarının içine şeytan girdiğine inandığını öne sürerek, "Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım." dediği öğrenildi. Şüphelinin, polis müdahale etmeseydi saldırılarına devam edeceğini söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.