Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü öne sürerek, görüşmede kendisinden yaklaşık 15 milyon avro maddi kaynak desteği talep edildiğini iddia etti.

"Adaylığım için İstanbul'a gittim"

İfadesinde, adaylık sürecini netleştirmek amacıyla 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiğini belirten Böcek, bir otelde yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. Görüşmenin ardından birlikte fotoğraf çektirdiklerini de ifade etti.

"15 milyon avro istedi"

Muhittin Böcek, ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın önemli bir rol üstleneceğini söylediğini belirterek, kendisinden yaklaşık 15 milyon avro maddi destek talep edildiğini öne sürdü.

Böcek, bu talebi zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini, ayrıca Akdeniz Bölgesi'ndeki seçim harcamalarına da destek vermesinin istendiğini iddia etti.

"5 milyon avroluk ödeme yaptım"

İfadesine göre Böcek, ilk etapta 5 milyon avroluk ödeme hazırladığını, bunun için bir dostundan borç aldığını belirtti. Daha sonra İstanbul'da yapılan ikinci görüşmede, kendisine verilen bir banknot ve telefon numarasıyla oluşturulan sistem üzerinden ödemenin gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Böcek, kalan ödemenin ise Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle yapılamadığını iddia etti.

CHP yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Ek ifadesinde CHP yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun zamanla belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili bir siyasi güç haline geldiğini savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de birçok konuda İmamoğlu'nun görüşü dışında hareket edemediğini öne sürdü.

Not: Haberde yer alan "15 milyon avro talebi", ödeme yöntemi ve CHP yönetimine ilişkin değerlendirmeler, Muhittin Böcek'in savcılığa verdiği ek ifadede yer alan iddialardır. Bu iddialara ilişkin yargı süreci devam etmektedir ve bağımsız yargı kararı bulunmamaktadır.