Gece Saatlerinde Çatı Katından Alevler Yükseldi

Yangın, saat 00.30 sıralarında Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin çatı katından duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alanya Belediyesi’ne ait su tankerleri ve destek araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Otele kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Turistler Sokaktan Çalışmaları İzledi

Tahliye edilen otel misafirleri ve çevrede bulunan vatandaşlar, söndürme çalışmalarını sokaktan takip etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.