ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan haber kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın denetimi ve yeniden açılmasına yönelik yürütülen görüşmelere değinen Trump, Maskat yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump’tan Umman’a Hürmüz Boğazı Uyarısı

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerin engellenmemesi gerektiğini savunan Trump, Umman'ın ABD'nin planlarına karşı çıkması halinde askeri müdahalede bulunabileceklerini ifade etti.

Trump, “Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları ağır şekilde bombalarız” ifadelerini kullandı.

‘İran Beyaz Bayrağı Çekmeli’

İran'ın mevcut durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin teslimiyet anlamına gelen “beyaz bayrağı” çekmesi gerektiğini söyledi.

Herhangi bir zaman baskısı altında olmadığını belirten Trump, “Bir zaman takvimim yok, acelem de yok. Ara seçimlerin benim düşüncelerimle bir ilgisi bulunmuyor” dedi.

Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle doğrudan bir arka kapı diplomasisi kanalı kurulduğunu doğruladı. İran tarafına ilişkin değerlendirmesinde ise, “İyi iskambil oynuyorlar ama tükeniyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump’tan İsrail Seçimleri Açıklaması

İsrail'de yaklaşan seçimlere de değinen Trump, herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

İsrail seçimlerinin dışında kalmasının en doğru yaklaşım olduğunu düşündüğünü belirten Trump, buna rağmen ilerleyen süreçte bir adaya destek verebileceğinin sinyalini verdi.

‘Hamas Silahlarını Bırakıyor’

Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini savunan Trump, mevcut süreçte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmemesi gerektiğini ifade etti.

Trump, “Hamas ile kendi ilişkimiz var. Silahlarını bırakıyorlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı, İran, Umman, İsrail seçimleri ve Hamas'a ilişkin açıklamaları, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve diplomatik süreç açısından yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.