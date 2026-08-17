Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kesikköprü Kültür Kampı, yenilenen yüzüyle yeniden kapılarını açtı.

Kesikköprü Barajı’nın kıyısında, doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken kampın ilk konukları Ankara’nın merkez ilçelerinden gelen muhtarlar ile eşleri ve çocukları oldu.

Kesikköprü Kültür Kampı’nda 4 Gece 5 Günlük Program

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında muhtarlar ve aileleri Kesikköprü’de 4 gece 5 gün konakladı.

Kamp boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklere katılan konuklar, yoğun geçen programda hem dinlenme hem de Ankara ve çevresindeki önemli doğal ve kültürel alanları keşfetme fırsatı buldu.

Kapadokya ve Tuz Gölü Gezileri Düzenlendi

Kamp programı kapsamında katılımcılar için Kapadokya ve Tuz Gölü gezileri düzenlendi. Muhtarlar ve aileleri, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme imkânı bulurken, seramik atölyesi gibi etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Kamp alanındaki sosyal alanlardan yararlanan aileler, Kesikköprü Barajı’nın doğal atmosferinde doğayla iç içe bir ortamda dinlenme fırsatı buldu.

Perseid Meteor Yağmuru Kesikköprü’de İzlendi

Programın dikkat çeken etkinliklerinden biri de Perseid meteor yağmurunun izlenmesi oldu. Katılımcılar, gökyüzünde oluşan görsel şöleni Kesikköprü’nün doğal atmosferi eşliğinde izleme fırsatı yakaladı.