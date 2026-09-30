Dubai-Tel Aviv seferini gerçekleştiren Flydubai’ye ait yolcu uçağında kaçırılma alarmı verildiği bildirildi. İsrail merkezli Ynet’in haberine göre, uçakta 150’den fazla İsrailli bulunuyordu. Alarmın ardından İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını bölgeye gönderdi.

7500 Kodu Ne Anlama Geliyor?

Uçağın, havacılıkta kaçırılma veya yasa dışı müdahale durumunu bildirmek için kullanılan 7500 kodunu yayımladığı aktarıldı. Bu kod, hava trafik kontrol birimlerine güvenlik tehdidi bildirimi yapılmasını sağlıyor.

Ynet, uçağın Suudi Arabistan’a yönlendirildiğini yazdı. Ancak alarmın nedeni ve uçaktaki son durum henüz netleşmedi. Kodun verilmesi, tek başına uçağın gerçekten kaçırıldığının doğrulandığı anlamına gelmiyor.