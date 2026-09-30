Araç sahiplerinin yakıt bütçesini zorlayacak yeni zam ihtimali gündemde. Akaryakıt fiyatlarındaki artışları vergi üzerinden dengeleyen eşel mobil uygulamasının sona ermesine ilişkin haberler, pompa fiyatlarında yüksek artış beklentisini beraberinde getirdi.

Mevcut hesaplamalara göre litre başına benzinde 12,48 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG otogazda 1,48 TL artış gündemde bulunuyor. Ancak bu tutarlar henüz kesinleşmiş pompa zammı anlamına gelmiyor. Fiyatlara yansıyacak değişiklik, uygulamaya ilişkin alınacak karara bağlı olacak.

50 LİTRELİK DEPODA 624 TL FARK

Beklenen artışın tamamının pompaya yansıması halinde, 50 litrelik benzin deposunu doldurmanın maliyeti yalnızca zam nedeniyle 624 TL yükselecek. Aynı miktarda motorin alımında ek maliyet 180 TL, LPG alımında ise 74 TL olacak.

KRİTİK TARİH 1 EKİM

Zam beklentisinde belirleyici nokta, mevcut vergi uygulamasında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı. Artışın öngörülen tutarlarda gerçekleşmesi durumunda özellikle benzin kullanan sürücülerin her yakıt alışında ödeyeceği tutar belirgin şekilde yükselecek.