Versuni, Philips Home Report 2026 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın Türkiye'de insanların bir evi neyin 'yuva' gibi hissettirdiğini ve yeni bir eve taşındıklarında bu hissi oluşturmak için ilk olarak neler yaptıklarını ortaya koyduğu bildirildi.

Araştırmaya göre Türkler için ev hissini güçlendiren unsurların başında birlikte geçirilen zaman, yemek ve kahve-çay ritüelleri ile temiz ve düzenli bir yaşam alanı geliyor.

Araştırmanın sonuçları şöyle ifade edildi:

Türkiye'de katılımcıların yüzde 61'i birlikte kahve veya çay içmenin, yüzde 51'i pişen güzel yemeklerin kokusunun evi daha çok yuva gibi hissettirdiğini belirtiyor. Yüzde 46 için sevdikleriyle birlikte yemek yemek, yüzde 47 için yemek hazırlamak; yüzde 45 için ise temiz zeminler ve düzenli alanlar bu hissin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Versuni'nin 12 ülkede 9 bin 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Philips Home Report 2026 araştırmasının Türkiye sonuçları, yeni bir eve taşınanların da benzer alışkanlıklarla yeni yaşam alanlarını kendilerine ait bir yuvaya dönüştürdüğünü gösteriyor. Türkiye'de araştırmaya katılan bin kişinin yaklaşık beşte biri son iki yıl içinde ev değiştirdiğini belirtiyor.

Yeni taşındıkları yeri ev gibi hissettirmek için ilk ne yaptıkları sorulduğunda, Türkiye'deki katılımcıların yaklaşık yüzde 22'si kapsamlı bir temizlik yaptığını, yüzde 21'i yeniden dekore ettiğini veya mekanda değişiklik yaptığını söylüyor. İlk iş olarak kahve ya da çay hazırladığını belirtenlerin oranı ise yüzde 14'e ulaşıyor.

Bu yanıtlar, yeni bir eve yerleşmenin farklı kişisel öncelikler etrafında şekillendiğini gösteriyor. Kimi önce yaşam alanını temizleyip düzenlerken, kimi de alışık olduğu bir içeceği hazırlayarak günlük hayatına tanıdık bir başlangıç yapıyor. Yeni adresin kişiye ait bir yaşam alanına dönüşmesinde bu küçük adımlar bir araya geliyor.

Araştırmada, yeni yerde ev hissini oluşturmaya yardımcı olan ve kolilerden ilk çıkarılan eşyalar da soruluyor. Türkiye'de son iki yılda taşınan katılımcıların yüzde 21'i tencere, tava ve mutfak gereçlerini seçiyor. Bu yanıt, seçenekler arasında ilk sırada yer alıyor. Kahve makinesi veya su ısıtıcısını belirtenlerin oranı yüzde 11, sevdiği kupa ya da fincanı belirtenlerin oranı ise yüzde 6 oluyor. Bu sonuçlar, mutfağın Türkler için yalnızca yemek hazırlanan bir alan olmadığını; günlük ritüellerin ve ev yaşamının yeniden kurulduğu önemli bir alan olduğunu gösteriyor.

Yeni bir eve alışmak herkes için aynı sürede gerçekleşmiyor. Türkiye'de son iki yılda taşınan katılımcıların yaklaşık yüzde 6'sı yeni yerinde hemen kendini evinde hissettiğini söylerken, yüzde 34'ü birkaç gün, yüzde 34'ü birkaç hafta yanıtını veriyor. Böylece ilk birkaç hafta içinde bu hissi yaşayanların toplam oranı yaklaşık yüzde 74'e ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 21'i içinse bu süreç birkaç ay sürüyor.

Araştırma, evde düzen kurma ihtiyacının mevsim geçişlerinde de karşılık bulduğunu gösteriyor. Türkiye örnekleminin yüzde 82'si, mevsimler değiştiğinde evinde veya ev rutinlerinde değişiklik yaptığını belirtiyor. Şehre dönüş döneminde yeni bir evde yaşam kuranlar için temizlikten yemek hazırlamaya, sabah kahvesinden akşam dinlenmesine uzanan alışkanlıklar, günlük düzenin temelini oluşturuyor.

ARAŞTIRMA HAKKINDA

Philips Home Report 2026'nın temelini oluşturan The Feeling of Home araştırması, 12 ülkede 18-65 yaş aralığındaki 9 bin 250 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye örneklemi bin kişi. Bültendeki taşınmaya ilişkin bulgular, Türkiye'de son iki yılda taşındığını belirten 202 katılımcının yanıtlarına; mevsimsel değişiklikler ve ev hissi yaratan günlük deneyimlere ilişkin bulgular ise Türkiye örnekleminin tamamına dayanmaktadır. Yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır. Yaklaşık yüzde 74 oranı, 'hemen', 'birkaç gün' ve 'birkaç hafta' yanıtlarının yuvarlanmamış değerleri üzerinden hesaplandı.