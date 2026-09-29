Ankara Kulübü Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası, Ankara’nın tarihine, kültürüne ve Başkent kimliğine dikkat çeken kapsamlı bir programla gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Ankara Hemşehriliği Beratı’nın verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla 5 Ekim Pazartesi günü Anıtkabir’de düzenlenecek törenle başlayacak. Ankara Kulübü Derneği’nin kurulları, şubeleri, seymenleri, bacırenleri ve üyeleri saat 11.00’de Anıtkabir’de bir araya gelecek.

Sporun başarılı isimleri ödüllendirilecek

Hafta kapsamında aynı gün saat 20.00’de Ankara Konağı’nda “Sporda Ankara’ya Değer Katanlar 2026 Ödül Gecesi” düzenlenecek. Ankara sporuna katkı sunan ve başarılarıyla kenti temsil eden spor insanları törende bir araya gelecek.

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri de 6-7 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek “Türk Dünyasında Müzik: Gelenekten Geleceğe, Yerelden Evrensele” Müzikal Türkoloji Sempozyumu olacak. Saat 10.00-17.00 arasında yapılacak sempozyumda Türk dünyasının müzik mirası akademisyen ve sanatçıların katılımıyla ele alınacak.

Başkent’in 103. yılı Seymenlerle kutlanacak

Haftanın en önemli etkinlikleri ise 13 Ekim Salı günü, Ankara’nın Başkent oluşunun 103. yıl dönümünde gerçekleştirilecek.

Resmi program saat 10.00’da Anıtkabir’de başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunulmasının ardından saat 11.00’de I. TBMM’de resmi tören düzenlenecek. Saat 11.30’da I. TBMM önünde Seymen gösterisi gerçekleştirilecek.

Saat 11.45’te Seymen Alayı eşliğinde Ankara Kalesi’ne doğru kortej yürüyüşü başlayacak. Program, saat 12.30’da Ankara Kalesi Akkale’de düzenlenecek Bayrak Töreni ve Seymen gösterisiyle devam edecek.

Final Başkent Gecesi ile yapılacak

Uluslararası Başkent Ankara Haftası’nın finali ise 13 Ekim akşamı saat 19.30’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Başkent Gecesi” ile yapılacak. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, 5-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin Ankara’nın tarihine, kültürüne ve Cumhuriyet’in Başkenti kimliğine sahip çıkma iradesini yansıttığını belirterek, tüm Ankaralıları ve Ankara sevdalılarını etkinliklere davet etti.

Ekim ayının Ankara açısından tarihsel önemine dikkat çekilen program kapsamında, Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabul ettiği 5 Ekim 1922, Ankara’nın Başkent ilan edildiği 13 Ekim 1923 ve Ankara Kulübü Derneği’nin kuruluş tarihi olan 13 Ekim 1925, haftanın temel tarihsel başlıklarını oluşturuyor.