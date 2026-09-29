Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının olduğu helikopterin düşmesine dair çalışmalar doğrultusunda, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında 'tasarlayarak kasten öldürme suçu'na iştirak ettikleri ve 'maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek' için muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararının verildiği kaydedildi.

Ankara merkezli 16 şehirde, 45 adreste arama ve el koyma işlemlerinin icra edildiği belirtilen açıklamada, gözaltı kararı verilen zanlılardan 10'unun cezaevinde bulunduğunun tespit edildiği, 33 şüphelinin 25 Eylül'de, akabinde de mezkur suçları işledikleri belirlenen 5 şüpheliyle beraber toplam 38 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada,

'Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir.

Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadelerine yer verildi.