A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Karşılaşma sonrasında A Milli Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, basın toplantısında maçı değerlendirdi. Sahada hem skor hem de mücadele anlamında utanç verici bir tablo olduğunu dile getiren İsmail Yüksek, '1-0'dan sonra aslında dediğin gibi yani ilk yarı istemediğimiz, bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele oldu. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Yenilen gollerden sonra taraftarın tepkileri takımı daha düşürdü. O ikinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi, daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sahada utanç verici bir skor vardı. Sahada hem skor hem de mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı. Ama ben şunu söylemek istiyorum; kendi adıma ve takım adıma söz veriyorum, gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız. Her şey bizim elimizde. Yani 6 ay öncesine kadar yani bu takımın hangi konumda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen mücadele gerçekten bu takıma yakışmıyor. Bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. İnşallah yani önümüzdeki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip istediğimiz skoru alacağız' dedi.

"Bu durumu düzeltecek olan da biziz"

Mağlubiyetin ardından soyunma odasında neler konuşulduğu yönünde gelen soru üzerine İsmail Yüksek, şu ifadelere yer verdi:

'Tabii ki konuşulan şeyler oldu ama bunlar takım içinde olan, gizli kalması gereken şeyler. Ama herkesin ortak noktada buluştuğu şey sahada bu takıma yakışmayan verdiğimiz mücadele. Az önce dediğim gibi bunu düzeltecek olan da biziz. Bu duruma getiren de biziz. Bu takımı, bu durumu düzeltecek olan da biziz. İnşallah bu takım ayağa kalkacak. Yani az önce söyledim ya, 6 ay öncesine kadar bu takımın hangi konumda olduğunu herkes biliyor. Tekrar o konuma yükseltecek olan yine bizleriz.'

"Gerçekten olduğumuz konum kötü"

Belçika ve İtalya ile üst üste deplasmanlarda oynanacak maçlarla ilgili de konuşan İsmail Yüksek, sözlerini şöyle bitirdi:

'Daha önce zor deplasmanlardan alnı ak bir şekilde çıkmış bir takımdık. Şu an yani gerçekten olduğumuz konum kötü. Bu durum takıma yakışmıyor. Ama zor deplasmanlardan da inşallah en iyi mücadelemizi göstererek çıkacağız.'