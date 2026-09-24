Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir sitenin 6'ncı katındaki dairede saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Apartmandan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Yangının Nedeni Belli Oldu: Çakmakla Oynayan Çocuk Perdeleri Yaktı!

Olay yerinde itfaiye ve polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde yangının çıkış sebebine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yangının, 30 numaralı dairede bulunan küçük bir çocuğun çakmakla oynadığı esnada salonda bulunan perdelerin alev alması sonucu hızla büyüdüğü belirlendi. Alevlerin kısa sürede tüm salonu kaplamasıyla binayı yoğun duman kapladı.

Facianın Eşiğinden Dönüldü: 19 Kişi Hastaneye Kaldırıldı!

İhbar üzerine adrese ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Yangın sırasında duman kütlesinden etkilenen 25 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edilirken, dumandan etkilenen 19 vatandaş ise tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkan Vekili Biba: "19 Vatandaş Güvenli Şekilde Tahliye Edildi"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından resmi bir açıklama paylaştı. Barış Mahallesi’ndeki yangına ekiplerin anında müdahale ettiğini belirten Biba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Barış Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın 6’ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Binalarında mahsur kalan 19 vatandaşımız ekiplerimizce güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmasıyla tamamen söndürülen dairede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.