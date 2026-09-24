Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Gülgün Sokak'ta yolda çöküntüler meydana geldi. Yaklaşık 15 araç oluşan çukurlara saplanırken, hasar gören araçlar ekipler tarafından çıkarıldı. Sokak trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

Sel sularının ardından yol çöktü, araçlar çukurlara saplandı

Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta şiddetli yağışın ardından yolda çöküntüler oluştu. Sel sularının etkisiyle zeminin zarar görmesi sonucu oluşan çukurlara, park halindeki yaklaşık 15 araç saplandı.

Çukurlara düşerek ağır hasar gören araçlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Araçların kaldırılmasının ardından sokak, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

İş makineleriyle onarım çalışması başlatıldı

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, iş makineleriyle yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Çöken yolun yeniden kullanıma açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"10-15 arabanın hepsi perte çıktı"

Bölgede yaşayan bir vatandaş, yağış sırasında yaşananları anlattı. Sel sularının araçların bulunduğu bölgeye ulaştığını belirten vatandaş, şunları söyledi:

"Televizyonlarda gördüğümüz gibi arabaları sürükleyen bir akıntı vardı. Burada arabalar sıralı şekilde park halindeydi.

Yağmur, toprağı alıp götürdüğü için bu sefer de heyelan oldu. Arabalar dikine dikine hepsi çukura düştü. Arabaların hepsi pert, su aldı motorundan. Gece millet mal derdine düştü. 10-15 arabanın hepsi perte çıktı."