Ankara’nın Haymana ilçesinin yöresel lezzetleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen özel gastronomi buluşmasında tanıtıldı. Şef Mehmet Yalçınkaya’nın Alaz Restoranı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin coğrafi işaret tescilli ürünleri ile kadın emeğiyle hazırlanan yöresel tatlar katılımcılarla buluştu.

Haymana Mutfağı Şeflerin Beğenisine Sunuldu

Gastronomi etkinliğinde Haymana’nın öne çıkan lezzetleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli Haymana sucuğu ve Haymana yoğurdu tanıtıldı.

Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünler de etkinlikte yer alırken, kadınların geleneksel yöntemlerle hazırladığı ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Haymana’nın gastronomi değerlerinin ulusal ölçekte tanıtılması açısından etkinliğin ilçeye katkı sağlaması hedeflenirken, yöresel ürünlerin farklı şehirlerdeki tüketicilerle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kadın Emeği Ve Yerel Üretim Vurgusu

Haymana Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin tescilli lezzetlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin de Türkiye’nin önemli gastronomi organizasyonlarından birinde tanıtılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, yerel üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve kadın kooperatiflerinin çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Termal turizmi ve tarihi mirasının yanı sıra tarımsal üretimi ve gastronomi değerleriyle de öne çıkan Haymana’nın, yöresel ürünlerini ulusal ölçekte tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.