Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Destek Eğitim Merkezleri, yeni eğitim döneminin başlamasıyla öğrencileri yeniden sınıflarla buluşturdu. Okula destek ve lise ile üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla ücretsiz eğitim verilen merkezlerde, geçtiğimiz yıl sınavlarda başarı göstererek Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarına yerleşen öğrenciler de toplantıda bir araya geldi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen veli toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

40 Bin Öğrenci Ücretsiz Eğitim Aldı

Toplantıda konuşan Fethi Yaşar, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve çevre hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, çocukların eğitimine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Destek Eğitim Merkezlerinin 10 farklı noktada hizmet verdiğini söyleyen Yaşar, bugüne kadar 40 bin öğrencinin herhangi bir ücret ödemeden lise ve üniversite sınavlarına hazırlandığını ifade etti.

Merkezlerde görev yapan 150 öğretmene de istihdam imkânı sağlandığını belirten Yaşar, öğrencilerin sınavlarda elde ettiği başarıların kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

11 Kütüphaneden 100 Bin Gence Destek

Yenimahalle Belediyesi’nin eğitim alanındaki çalışmalarının yalnızca Destek Eğitim Merkezleriyle sınırlı olmadığını belirten Yaşar, ilçedeki 11 kütüphanenin de gençlere hizmet verdiğini kaydetti.

Kütüphanelerden her yıl yaklaşık 100 bin gencin ders çalışma, araştırma yapma ve kendisini geliştirme amacıyla yararlandığını ifade eden Yaşar, eğitim yatırımlarının çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Başarılı Öğrencilere Nutuk Hediyesi

Toplantının ardından geçtiğimiz yıl lise ve üniversite sınavlarında başarılı olarak Türkiye’nin önde gelen okullarına yerleşen öğrencilere Nutuk hediye edildi.

Başkan Yaşar, öğrencileri başarılarından dolayı kutlarken, eğitim süreçlerinde emek veren öğretmenlere de teşekkür etti.