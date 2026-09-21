Bakan Gürlek, NSosyal hesabından muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasına yönelik operasyonun bu sabah gerçekleştirildiğini aktardı.

Soruşturma kapsamındaki ilk dalga operasyonda 'Babacan İnşaat' bağlantılı işlemlerin mercek altına alındığını, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığının belirlendiğini, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiğini ve bu kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik sürecin başlatıldığını anımsatan Gürlek, şunları kaydetti:

'İkinci dalgada ise 'Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat' üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş, bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış, 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.'

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerini tebrik ederek, 'Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır.' açıklamasında bulundu.