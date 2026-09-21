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Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesine çıktı. Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde 1982 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

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