Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde yön arayışı sürüyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın 6 bin 849 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 165 TL’den, Cumhuriyet altını ise 44 bin 502 TL’den satılıyor.
Ons altın ise 4 bin 360 dolar seviyesinde işlem görüyor.
21 Eylül 2026 güncel altın fiyatları:
- Gram altın: 6.849 TL
- Çeyrek altın: 11.165 TL
- Yarım altın: 22.323 TL
- Tam altın: 44.558 TL
- Cumhuriyet altını: 44.502 TL
- Gremse altın: 111.737 TL
- Ons altın: 4.360 dolar
Altın piyasasında gün içerisinde ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlilik fiyatların yönünde belirleyici olacak.
Muhabir: Haber Merkezi