Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde yön arayışı sürüyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın 6 bin 849 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 165 TL’den, Cumhuriyet altını ise 44 bin 502 TL’den satılıyor.

Ons altın ise 4 bin 360 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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21 Eylül 2026 güncel altın fiyatları:

  • Gram altın: 6.849 TL
  • Çeyrek altın: 11.165 TL
  • Yarım altın: 22.323 TL
  • Tam altın: 44.558 TL
  • Cumhuriyet altını: 44.502 TL
  • Gremse altın: 111.737 TL
  • Ons altın: 4.360 dolar

Altın piyasasında gün içerisinde ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlilik fiyatların yönünde belirleyici olacak.

Muhabir: Haber Merkezi