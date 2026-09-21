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Altın piyasasında gün içerisinde ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlilik fiyatların yönünde belirleyici olacak.

Kiralık araçla gerçekleşen kaza sonrası ne yapılır?

Ons altın ise 4 bin 360 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde yön arayışı sürüyor. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın 6 bin 849 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 165 TL’den, Cumhuriyet altını ise 44 bin 502 TL’den satılıyor.

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