2026 yılı uygulamalarında üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlenirken, muafiyetten faydalanabilmek için yalnızca bu limitin altında kalmak yeterli olmuyor; aracın Türkiye'deki yerlilik oranının da mevzuata uygunluğu aranıyor.

Yüzde 40 Yerlilik Oranını Karşılayan ModellerSanayi ve Teknoloji Bakanlığı güncel verilerine göre ÖTV muafiyetli alıma uygun yerli üretim marka ve modeller şunlardır:

Marka Model & Versiyon Liste Fiyatı Muafiyetli / ÖTV'siz Fiyat Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.499.900 TL 849.100 TL Fiat Egea Sedan Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT 2.020.900 TL 1.114.900 TL Fiat Egea Cross Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT 1.990.900 TL 1.098.300 TL Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.300.000 TL (Tahmini) Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL (Tahmini) Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.045.000 TL (Tahmini) Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.221.667 TL (Tahmini) Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.065.000 TL (Tahmini) Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1.850.000 TL 1.033.117 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.540.000 TL 1.500.963 TL Toyota C-HR Flame e-CVT 2.325.000 TL 1.374.493 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1.736.000 TL 992.000 TL (Tahmini) Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style 1.848.443 TL 1.056.253 TL (Tahmini)

(Tahmini)

2026 Engelli Araç Alım Şartları ve Satış Prosedürü

Düzenlemeyle birlikte hak sahipliği ve araç devir şartlarında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:%90 ve Üzeri Engellilik: Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan vatandaşlar, araçta özel tertibat şartı aranmaksızın ilk alımda ÖTV muafiyetinden faydalanabilmektedir.

Ortopedik Engel Düzenlemesi: Ortopedik engeli %40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenen kişiler de kapsama dâhildir. Yalnızca genel engellilik oranının %40 olması yeterli olmayıp, ortopedik engelin ve sürücü belgesi durumunun raporda belirtilmesi şarttır.10 Yıl Alım Süresi ve Satış Esasları: Araçların ÖTV ödenmeden bir başkasına devredilebilmesi için satın alma tarihinden itibaren 5 yıl geçmesi gerekmektedir. Ancak yeni bir ÖTV’siz araç satın alabilmek için gerekli olan bekleme süresi 10 yıla çıkarılmıştır.

Doğal afet (deprem, sel vb.) veya ağır kaza sonucu aracın hurdaya ayrılması durumunda ise bu süre kısıtlaması uygulanmamaktadır.