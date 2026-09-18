Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı’na veda ettiğini duyurdu. Sanal medya hesabından açıklama yayımlayan Günok, ay-yıldızlı formayla geçen yıllarında Türk bayrağını taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

İlk kez 2012 yılında milli formayı giydiğini hatırlatan Günok, kariyeri boyunca başarıların yanı sıra hayal kırıklıkları ve sakatlıklarla da karşılaştığını ifade etti. Deneyimli kaleci, her şeye rağmen çalışmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmediğini vurguladı.

EURO 2024’ÜN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN OLDU

EURO 2020 finallerinde forma giyememesinin kendisini üzdüğünü belirten Günok, yaşadığı ağır sakatlığın ardından yeniden milli takım seviyesine döndüğünü anlattı. Tecrübeli file bekçisi, EURO 2024’te sergilediği performansın kariyerinde ayrı bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Mert Günok, turnuvada Avusturya karşısında yaptığı ve Türkiye’nin çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan kurtarışına da değindi. Bu pozisyonla milyonlarca kişiyi sevindirmenin, futbol yaşamındaki en değerli anlardan biri olduğunu ifade etti.

“KARARIN ZAMANI GELDİ”

Milli takım kariyerine veda etme zamanının geldiğini belirten Günok, birlikte oynadığı futbolculara, görev yaptığı teknik ekiplere ve milli takım çalışanlarına teşekkür etti.

Taraftarlara da seslenen Günok, “Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.