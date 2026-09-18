Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öz kaynaklardan 234 milyon lira nakit yatırım yapılarak alınan araçların herhangi bir borçlanmaya gerek duyulmadan belediye bünyesine kazandırıldığı belirtildi.

Araçların temizlik, altyapı, ulaşım, cenaze, yol bakımı ve saha çalışmalarının yanı sıra belediyenin farklı hizmet alanlarında kullanılacağı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yatırımın belediyenin hizmet kapasitesine katkı sağlayacağını aktardı.

Araç filosunun önemli ölçüde güçlendirildiğini vurgulayan Odabaşı, şunları kaydetti: 'Gölbaşımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla belediyemizin araç filosunu önemli ölçüde güçlendirdik. Belediyemizin imkanlarını yine Gölbaşı için, Gölbaşılı hemşehrilerimiz için kullanmaya devam edeceğiz.'