Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti’ye isminin değiştirilmesi yönünde tebligat gönderdi. Tebligatta, iki parti arasında seçmen açısından karışıklığa yol açabilecek bir isim benzerliği bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Yeni Parti’den isim değişikliği kararı

Edinilen bilgilere göre Yeni Parti yönetimi, Yargıtay’ın verdiği süre içerisinde isim değişikliğine gitmeme kararı aldı. Parti kurmayları, “Yeni Parti” ile “Yenilik Partisi” arasında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek bir isim benzerliği bulunmadığını savunuyor. Ayrıca iki partinin kısa adlarının da farklı olduğuna dikkat çekiliyor.

Gözler Anayasa Mahkemesi’nde

Yargıtay tarafından tanınan sürenin dolmasının ardından sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması bekleniyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, isim değişikliğine ilişkin ihtar verilmesi talebiyle AYM’ye başvurabileceği belirtiliyor.

AYM’nin yapacağı değerlendirme sonucunda isim değişikliğine ilişkin bir ihtar kararı verilmesi halinde Yeni Parti’nin ismini değiştirmesi gündeme gelecek. Parti yönetimi ise bu aşamada AYM’nin kararını bekleyecek.