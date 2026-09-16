MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı değerlendirmelerde İmralı’daki konut tartışması ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Villa diye bir şey yok”

İmralı’da Abdullah Öcalan için yapıldığı öne sürülen yapının “villa” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Bahçeli, “Villa diye bir şey yok” dedi.

Bahçeli, cezaevi yerleşkesi içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirterek, Öcalan’ın burada görüşmelerini gerçekleştirmesi ve mesajlarını aktarması için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini söyledi.

“Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP’nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki altı yılın önemli olduğunu belirten Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazandığını hatırlatarak, “Geriye üç hilalin üçüncüsü kaldı” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamaları siyaset gündeminde dikkat çekti.