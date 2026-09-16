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Olayın ardından kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ö., sevk edildiği Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi'nde A.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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