Dünyayı Güneş’ten gelen zararlı morötesi ışınlara karşı koruyan ozon tabakasının önemine dikkat çekmek amacıyla 16 Eylül, Dünya Ozon Günü olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında imzalanan Montreal Protokolü’nün yıl dönümü olan 16 Eylül’ü, 1994’te “Ozon Tabakasının Korunması Uluslararası Günü” ilan etti. Bu özel günle ozon tabakasının insan sağlığı, doğal yaşam ve iklim üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Montreal Protokolü kapsamında ozon tabakasına zarar veren kimyasalların üretimi ve tüketiminin aşamalı olarak sonlandırılması hedeflendi. 1989 yılında yürürlüğe giren protokol, bütün ülkelerin taraf olduğu ender uluslararası çevre anlaşmalarından biri haline geldi.

Soğutucu sistemler, klimalar, spreyler ve çeşitli sanayi ürünlerinde kullanılan bazı kimyasalların sınırlandırılması, ozon tabakasının iyileşme sürecine önemli katkı sağladı.

OZON TABAKASI NEDEN ÖNEMLİ?

Atmosferin üst bölümünde yer alan ozon tabakası, canlılar için tehlikeli olabilecek morötesi ışınların önemli bölümünü süzüyor. Bu tabakanın incelmesi; cilt kanseri ve göz hastalıkları riskinin artmasına, tarımsal üretimin zarar görmesine ve ekosistemlerin olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor.

Dünya Ozon Günü dolayısıyla yapılan çağrılarda, ozon tabakasını koruyan politikaların sürdürülmesi, çevreye daha az zarar veren teknolojilerin yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.