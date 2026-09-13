Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında gerçekleştirilen GITEX AI Türkiye’de girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji şirketleri bir araya geldi.

Google Cloud, HPE, NVIDIA, ASUS, Dell Technologies, Huawei, SAP ve TrendAI gibi küresel teknoloji şirketlerinin yer aldığı organizasyonda, Turcorn 100 Programı kapsamındaki 24 şirket de ürün ve teknolojilerini uluslararası yatırımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri de siber güvenlik oldu. Secunnix Siber Teknoloji Hizmetleri, geliştirdiği çözümlerle kurum ve bireylerin dijital varlıklarını korumaya yönelik teknolojilerini etkinlik katılımcılarına tanıttı.

“Siber güvenlik tam bağımsızlık için kritik”

Secunnix Genel Müdürü Taha Çiftçi, siber güvenliğin Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlığı açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Dünyada geçmişte yaşanan büyük çaplı sistem kesintilerinin siber güvenlik açıklarının oluşturabileceği riskleri ortaya koyduğunu ifade eden Çiftçi, havalimanlarından finans sistemlerine kadar çok sayıda kritik altyapının bu tür sorunlardan etkilenebildiğine dikkat çekti.

Çiftçi, bu nedenle şirket olarak geliştirdikleri ürünlerin yerli bir ekosistem içerisinde üretilmesine önem verdiklerini belirterek, mühendisler tarafından geliştirilen teknolojilerle Türkiye’nin siber güvenlikte dışa bağımlılığının azaltılabileceğini söyledi.

Yapay zekayla güvenlik açıkları tespit ediliyor

Çiftçi, şirketin geliştirdiği RASAT EDR ve “Pentest as a Project” (PaaP) çözümlerinin Türkiye’nin siber güvenlik ekosisteminde önemli bir rol üstlenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yapay zeka destekli PaaP çözümünün, kurumların dışarıdan görülebilen siber varlıklarını analiz ederek olası güvenlik açıklarını tespit ettiğini belirten Çiftçi, sistemin söz konusu zafiyetleri sürekli izleyip değerlendirdiğini ve ilgili kuruma güvenli şekilde iletilmesini sağladığını aktardı.

RASAT için küresel hedef

Çiftçi, RASAT adını verdikleri Uç Nokta Tespit ve Müdahale (EDR) projesini ise şirketin öncelikli hedeflerinden biri olarak tanımladı.

RASAT’ın özellikle geçmişte dünya genelinde büyük sistem kesintilerine neden olan yazılım kaynaklı sorunlara karşı çözüm üretme amacıyla geliştirildiğini belirten Çiftçi, ürünü kısa süre içerisinde sektöre kazandırmayı ve hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin siber güvenlik alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, doğru yatırımların hayata geçirilmesiyle yerli teknolojilerin geliştirilmesinin hem ekonomiye katkı sağlayacağını hem de Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını kaydetti.