Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına çıktı. Yarız’ın Yunanistan’da olduğu öne sürülürken, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlığı ile banka hesaplarına tedbir konulduğu belirtildi.

Sözcü gazetesi bünyesinde görev yapan gazeteci İsmail Saymaz, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına çıktı. Telefonunu ofisinde bıraktığı belirtilen Yarız’ın yapılan incelemelerin ardından Yunanistan’da olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yarız’ın mal varlığı ile banka hesaplarına da tedbir konulduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

PUSULA PORTFÖY'DEN İDDİALARA YÖNELİK KAP'A AÇIKLAMA

Pusula Portföy, Pusula Finans Holding A.Ş. ve iştiraklerindeki payların Tera Grubu şirketlerine devrine ilişkin devam eden sürece yönelik KAP üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından daha önce yapılan özel durum açıklamalarında; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı ve devamında planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle, söz konusu sürece ilişkin yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding A.Ş. ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu; bu itibarla Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği hususunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulması gereği doğmuştur.

Planlanan devralma işlemine ilişkin değerlendirme; Pusula Finans Holding A.Ş. ile bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri, finansal altyapıları ve Tera Grubu'nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayabilecekleri katkılar esas alınarak yapılmıştır.

Planlanan işlem; Tera Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin genişletilmesi, ölçeğinin artırılması ve farklı finansal hizmetlerin güçlü ve entegre bir yapı altında bir araya getirilmesi yönündeki uzun vadeli stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, Pusula Finans Holding A.Ş. ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri ve faaliyetlerinden bağımsız nitelikteki gelişmelerin, söz konusu şirketlerin kurumsal yapıları ile planlanan devralma işleminin stratejik ve finansal gerekçeleriyle ilişkilendirilmesini gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma süreci devam etmekte olup, işlemin tamamlanması; ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlü ve entegre bir finansal yapı oluşturulmasına yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Küçük yatırımcılar ve ev alma hayali kuran binlerce insan risk altında mı?

Pusula Finans Holding bünyesinde bulunan Katılımevim aracılığıyla ev ve otomobil sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, yönetim kurulundan gelecek açıklamaya odaklandı. İddiaların gerçeğe dönüşmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceklerini merak eden yatırımcılar, gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını bekliyor.