Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçenin doğal, kültürel ve sosyal değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti.

Atatürk Sahil Parkı’nda gün boyunca çocuklar ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde ise konser heyecanı yaşandı.

Çocuklar için hazırlanan şişme oyun grupları, pamuk şeker, patlamış mısır, çizgi film maskotları ve bando gösterileri gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Animasyon, jonglör ve ateş gösterilerinin yanı sıra bubble show da çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Gölbaşı’nın sevilen sanatçısı Ercan Özalp ise seslendirdiği Ankara oyun havalarıyla şölen alanındaki vatandaşlara hareketli anlar yaşattı.

İl başkanlarından şölen alanına ziyaret

Şölenin ikinci gününde MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Gölbaşı’na geldi.

Doğan ve Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile birlikte şölen alanındaki stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Merve Özbey Gölbaşılıları coşturdu

Gecenin en çok beklenen etkinliği ise Merve Özbey konseri oldu. Sahneye çıkan sevilen sanatçı, seslendirdiği şarkılarla Gölbaşılılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Atatürk Sahil Parkı’nı dolduran vatandaşlar, Özbey’in sevilen eserlerine hep birlikte eşlik etti. Konser boyunca ortaya çıkan renkli görüntüler, şölen coşkusunu daha da artırdı.

Merve Özbey’in sahne performansı vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, şölenin ikinci günü müzik ve eğlenceyle sona erdi.

Şölenin finalinde Funda Arar sahne alacak

Üç gün sürecek Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni, 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.

Final gününde çocuklara yönelik animasyon, bubble show ve sihirbaz gösterileri gerçekleştirilecek. Şölenin kapanışında ise Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar sahne alacak.

Funda Arar konserinin ardından gerçekleştirilecek havai fişek gösterisiyle şölen sona erecek.