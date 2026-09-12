MHP Karaman İl Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı da katılımcılara aktarıldı.

Kongrede konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kongrenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kalaycı, birliktelikten aldıkları güçle yollarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, “Kongremizin partimize, Karaman'a ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Göreve seçilecek tüm dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Birliğimiz daim, toyumuz hayırlı olsun.” dedi.

Erkabaktepe: “Büyük bir emanet”

MHP Karaman İl Başkanı Ramazan Erkabaktepe ise devraldığı görevin kendisi için bir makamdan öte, büyük bir emanet olduğunu söyledi.

Karaman için teşkilatlarla birlikte çalışacaklarını vurgulayan Erkabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

“Burada sizlere söz veriyorum. Kimseyi kırmadan, kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden çalışacağız. Gençlerimize sahip çıkacağız. Kadınlarımızın emeğini ve gücünü daha görünür hale getireceğiz. İlçe teşkilatlarımızla omuz omuza olacağız. Ülkü Ocaklarımızla uyum içerisinde çalışacağız ve Karaman'ın her köşesine ulaşmaya gayret edeceğiz.”

Kongrede MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Korkmaz ve Turan Şener de konuşma yaptı.

Tek listeyle seçildi

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Ramazan Erkabaktepe, MHP Karaman İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kongreye ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.