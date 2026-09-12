AK Parti’nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla hazırlanan “Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı” okuyucuyla buluştu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan özel sayıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının yanı sıra partinin 25 yıllık siyasi yolculuğu, önemli programlar ve Türkiye’nin son yıllardaki değişim ve dönüşümüne ilişkin başlıklar yer aldı.

“Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor” mesajı kapağa taşındı

Türkiye Bülteni’nin 25. yıl özel sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmadan “Gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, ‘Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ geliyor” ifadeleri kullanıldı.

Dergide, AK Parti’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ile Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü anma programı başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağustos ayı boyunca katıldığı çeşitli programlar, gerçekleştirdiği görüşmeler ve düzenlediği basın toplantılarına ilişkin haberlere yer verildi.

Erdoğan’ın yıllara damga vuran sözleri

Özel sayıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne yaptığı dikkat çeken açıklamalar da kronolojik olarak ele alındı.

Erdoğan’ın 2001 yılında AK Parti Kurucular Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kullandığı “Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” sözü başta olmak üzere, farklı yıllarda gündeme damga vuran ifadelerinin tarihleriyle birlikte yer aldığı özel bir görsel de dergide okuyuculara sunuldu.

Ayrıca AK Parti’nin 25. yılına ilişkin hazırlanan ve partinin gelecek perspektifini 10 maddede ortaya koyan “25. Yıl Vizyon Belgesi” de özel sayının içeriğinde yer aldı.

Gazete manşetleri ve önemli projeler özel sayıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarından “One minute” çıkışı başta olmak üzere çeşitli dönemlerde yaptığı önemli açıklamalara yer verilen gazete manşetleri de dergide yayımlandı.

Özel sayının “Bir AK Parti eseridir” başlıklı bölümünde ise Türkiye’nin farklı alanlardaki büyük projeleri illüstrasyonlarla anlatıldı. Fatih Sondaj Gemisi, Togg, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TCG Anadolu gibi projeleri konu alan dijital afişler de derginin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

“Çeyrek asırlık yürüyüş” vurgusu

AK Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Bülteni’nin 213. sayısının 25. yıla özel olarak hazırlandığı belirtildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de başlayan sürecin; milletle kurulan bağ, teşkilatların çalışmaları, Türkiye’nin değişim ve dönüşümü ile “Türkiye Yüzyılı” hedefleri üzerinden kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

“Türkiye Bülteni 25. Yıl Özel Sayısı”nın dijital erişim bağlantısı da AK Parti’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.