Kasap, yaptığı açıklamada, ilçede 6 müze bulunduğunu, müzelerde görülmeye değer eserler sergilendiğini aktardı.

İlçedeki tarihi mekanların halkın ziyaretine açık olduğunu vurgulayan Özer, 'Model arayışı içinde olan il, ilçe, valilik, kaymakamlık ve belediyelerden çok sayıda heyet gelerek Beypazarı ilçesinin turizme açılmasını inceledi. Beypazarı'nda tarih var, kültür var. Beypazarı ilçesinde gelenek ve görenekler yaşatılıyor. Beypazarı, turizmiyle model olmayı sürdürüyor.' ifadelerini kullandı.

Belediye olarak birçok çalışmanın içinde olduklarını anlatan Özer, 'Beypazarı gerek yaşam biçimiyle, mutfak kültürüyle, konaklarıyla, tarihi evleri, hanları, hamamları, camileriyle insanları kendine çekiyor. Önümüzdeki haftalarda festival düzenleyeceğiz. Festivallerde binlerce insan Beypazarı'na akıyor.' açıklamasını yaptı.