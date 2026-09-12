En düşük emekli maaşı için çalışma sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi gündemi kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin ekonomi politikalarının yol haritasını içeren üç yıllık Orta Vadeli Program'a ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunum sırasında en düşük emekli maaşı konusu da gündeme geldi. Şimşek, emeklilerin gelir durumuna ilişkin çözüm çalışmalarının ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde devam ettiğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, en düşük emekli maaşına yönelik hazırlıkların yakın zamanda tamamlanacağını ve ortaya çıkacak çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesine sunulacağını ifade etti.

Emekli sayısındaki artışa dikkat çekildi

Şimşek, toplantıda emekli sayısındaki yıllık artışa da dikkat çekerek, bu durumun sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi açısından önemli bir başlık olduğunu belirtti.

Hükümetin emeklilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Şimşek, ekonomi politikaları kapsamında atılacak adımların sürdürüleceğini aktardı.

En düşük emekli maaşı zammı konusunda yapılacak çalışmanın kapsamı ve olası düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir rakam paylaşılmadı.

Bakan Şimşek: Enflasyon geriledi ancak hedeflenen seviyede değil

Mehmet Şimşek'in MKYK sunumunda enflasyon gelişmeleri de önemli başlıklardan biri oldu.

Türkiye'de enflasyonun 2023 yılına kıyasla önemli ölçüde gerilediğini belirten Şimşek, mevcut seviyelerin halen hedeflenen oranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Özellikle gıda ve kira enflasyonunun vatandaşların yaşam maliyeti üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Şimşek, bu alanlarda fiyat artışlarının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Konut arzını artırmak için yeni projeler gündemde

Toplantıda yüksek kira fiyatlarının düşürülmesine yönelik konut politikaları da değerlendirildi.

Konut arzının artırılması amacıyla yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Şimşek, bu çalışmalar için ilave bütçe ayrılmasının planlandığını aktardı.

Konut arzındaki artışın kira fiyatları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Böylece vatandaşların temel harcamalarındaki yükün hafifletilmesi ve genel yaşam maliyetlerinin aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

Gıda fiyatları için sulama projeleri devreye alınacak

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar da AK Parti MKYK toplantısında ele alınan konular arasında yer aldı.

Tarım üretiminin desteklenmesi amacıyla yeni sulama kanalı projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Tarımsal üretimin artırılmasıyla gıda arzının güçlendirilmesi ve fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Konut ve gıda alanında atılması planlanan adımların, özellikle sabit gelirli vatandaşların geçim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı konusunda yapılacak düzenlemenin ayrıntılarının ise ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.