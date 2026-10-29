Başkent Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi kapsamında önemli diplomatik temaslara ev sahipliği yapıyor. İki günlük programın ilk gününde dışişleri bakanları bir araya gelirken, 30 Ekim'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla liderler zirvesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılması bekleniyor.

Türk devletleri arasındaki iş birliği masaya yatırılacak

"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirvede, üye ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ele alınacak.

Ticaret, ulaştırma, enerji ve dijital dönüşüm gibi alanlarda ortak çalışmaların değerlendirileceği toplantıların ardından Ankara Bildirisi'nin kabul edilmesi öngörülüyor.

Gerilim iddialarının ardından Aliyev'in Ankara'ya geleceği belirtildi

Son dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşandığı öne sürülen diplomatik gerilim nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne katılmayabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Özellikle Azerbaycan'ın Türkiye'deki 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama ve uluslararası yakalama kararı çıkarması, iki ülke arasındaki ilişkilerde soru işaretlerine yol açmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Aliyev'in Ankara'daki zirveye katılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 21 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Aliyev'i zirveye davet ettiği bildirilmişti. Azerbaycan liderinin olası ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önem taşırken, katılımına ilişkin resmi teyit bekleniyor.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve katılımcı heyet temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. Ankara'daki buluşma, Türk devletleri arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, Türk dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak gündem başlıklarının ele alınması bekleniyor.

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