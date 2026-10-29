Aziz Sancar, Atatürk’ün açtığı ilkokulda eğitim gördüğünü ve Köy Enstitüsü öğretmenleri tarafından yetiştirildiğini belirtti. Öğretmenlerinin kendilerini işlerine adamış, özverili insanlar olduğunu ifade eden Sancar, aldıkları eğitimin hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Atatürk devrimleriyle okuryazar olduk”

Eğitim olanaklarının geçmişte Türkiye’nin birçok bölgesinde sınırlı olduğunu hatırlatan Sancar, anne, babası ve büyük ablalarının okuma yazma bilmediğini anlattı. Sancar, Atatürk devrimleriyle birlikte ülkenin dört bir yanında genç ve yaşlı vatandaşlar için okuma yazma, çocuklar için ise eğitim imkânlarının yaygınlaştığını dile getirdi.

Gençlere çağrı: Çok çalışın!

Gençlere yönelik tavsiyelerini de paylaşan Sancar, siyasi tartışmalar yerine çalışmaya ve üretmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.