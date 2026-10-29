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Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, 29 Ekim kutlamalarının ilk resmi programı olarak gerçekleştirildi.

Törenin devamında Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

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