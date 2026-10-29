KANAL D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker'de Kubat rüzgarı esecek. Ünlü şovmenin yakın dostu olan sanatçı, programa yapacağı sürpriz ziyaret ve Beyaz'la seslendireceği şarkılarla bölüme renk katacak.

'BU DÜET KAÇMAZ'

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla cuma akşamları ekrana gelen Beyaz'la Joker'de yarışma heyecanı ve eğlence, şarkılarla taçlanacak. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, yakın dostu Beyaz'a sürpriz yaparak programa konuk olacak. Esprilerin havada uçuşacağı anlar, Kubat'ın Beyaz'la birlikte seslendireceği şarkılarla müzik şölenine dönüşecek.

'EHLİYET AŞKINA'

Programdaki yarışma heyecanı, ormancılık mezunu Seher Şahin'le başlayacak. Kastamonu'da ormancılıkla uğraşan Seher Hanım, ehliyet alma hayalini gerçekleştirmek için yarışırken sorular karşısındaki samimi tepkileriyle bölüme neşe katacak.

'ŞAMPİYON YARIŞMACI'

Bölümün bir diğer ismi antrenör ve uluslararası profesyonel sporcu Can Yeşilpınar yarışmacı koltuğuna oturacak. Ağırlık kaldırma branşında dünya şampiyonu olan Can Bey, sorular karşısındaki soğukkanlı tavrı ve güçlü performansıyla dikkat çekecek.

'İLK SORU SÜRPRİZİ'

Astrolojiyle ilgilenen Ayşegül Ergin ise ilk soruda verdiği yanıtla ekran başındakileri şaşırtacak. Bölümün en çok konuşulacak isimlerinden biri de Bitlisli Murat Aydoğan olacak. Murat Bey, bilgi birikimiyle kendine hayran bırakacak.

Erdi Yapım imzalı Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle 30 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.