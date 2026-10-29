Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının faiz kararına çevrilirken, kararın ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını araştırmaya başladı.

Fed Kararı Sonrası Altın Düştü

Fed, ekim ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından uluslararası piyasalarda ons altın geriledi.

Reuters'ın aktardığı verilere göre ons altın, 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 37,98 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasalarda ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası yakından takip ediliyor.

29 Ekim 2026 Güncel Altın Fiyatları

29 Ekim Perşembe sabahı açıklanan serbest piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Gram altın 6.472,44 TL 6.473,34 TL Çeyrek altın 10.392,68 TL 10.632,48 TL Yarım altın 20.720,42 TL 21.264,96 TL Tam altın 43.206,00 TL 43.719,00 TL 22 ayar bilezik (gram) 5.923,83 TL 5.930,78 TL

Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünlerin başında gelen gram altın, 29 Ekim sabahında 6.472,44 TL alış ve 6.473,34 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Çeyrek altının satış fiyatı 10.632,48 TL olurken yarım altın 21.264,96 TL, tam altın ise 43.719 TL seviyesinde kaydedildi. Fiyatlar piyasa koşullarına ve kuyumcuların uyguladığı alış-satış farklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Altın Fiyatlarında Gözler Yeni Verilerde

Fed'in faiz kararının ardından altın piyasasında yön arayışı devam ediyor. ABD'de açıklanacak ekonomik veriler, doların seyri ve faiz beklentileri altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşların işlem öncesinde güncel fiyatları ve kuyumcuların alış-satış rakamlarını kontrol etmesi önem taşıyor.