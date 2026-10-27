Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı eylülde 198 bin artarak 2 milyon 967 bine ulaştı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek yüzde 8,4 oldu.

İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan geriledi. Erkeklerde işsizlik yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 14,8’E YÜKSELDİ

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, eylül ayında 1,6 puan artarak yüzde 14,8’e çıktı. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 10,4 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 23,3 olarak kaydedildi.

İSTİHDAM AZALDI, ATIL İŞ GÜCÜ ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı eylülde 49 bin azalarak 32 milyon 445 bine geriledi. İstihdam oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 48,3 oldu.

İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,7’ye yükseldi. Atıl iş gücü oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 31,2 olarak hesaplandı.

Eylül ayında çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 0,1 saat azalarak 42,4 saat oldu.