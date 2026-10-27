Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye’deki Hol Kampı’nda alıkonulan DEAŞ destekçilerine yardım gönderilmesiyle bağlantılı olarak mal varlığı dondurulan bir kişiye fon sağladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ortak çalışması sonucunda Ankara merkezli 2 ilde 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanı” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin TL değerinde Türk lirası, döviz ve altının yanı sıra 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA