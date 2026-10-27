Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye’deki Hol Kampı’nda alıkonulan DEAŞ destekçilerine yardım gönderilmesiyle bağlantılı olarak mal varlığı dondurulan bir kişiye fon sağladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ortak çalışması sonucunda Ankara merkezli 2 ilde 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanı” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin TL değerinde Türk lirası, döviz ve altının yanı sıra 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.