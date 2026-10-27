2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda gelecek yıl için yüzde 4,2 büyüme, yüzde 21 enflasyon ve yüzde 8 işsizlik hedefi belirlenirken, ihracatın 292 milyar dolara yükselmesi öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Türkiye ekonomisinin 2027 yılına ilişkin temel hedefleri açıklandı. Ekonomik büyüme, enflasyon, istihdam ve dış ticaret başlıklarında belirlenen hedefler programda yer aldı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 21

Programda, 2027 yılında enflasyonun yüzde 21 seviyesine gerilemesi hedeflendi. Ekonominin ise gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesi öngörüldü.

İŞSİZLİKTE YÜZDE 8 HEDEFİ

İstihdam başlığında 2027 yılı için işsizlik oranının yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi hedefi belirlendi. Bu hedef doğrultusunda istihdam politikalarının ve iş gücü piyasasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

İHRACATIN 292 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Dış ticaret hedefleri kapsamında Türkiye’nin ihracatının 2027 yılında 292 milyar dolara ulaşması öngörüldü. Programda açıklanan hedeflerle birlikte gelecek yılın ekonomik politikalarına ilişkin çerçeve de ortaya konuldu.