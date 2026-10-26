Emeklilikte kademeli geçiş bekleyen milyonların gözü 2027 yılı bütçesine çevrildi. Yıllardır emeklilik hakkı için çözüm bekleyen vatandaşlar adına yapılan çağrıda, kademeli emeklilik düzenlemesinin bütçede karşılık bulması istendi.

Sosyal medyada paylaşılan mesajda, milyonlarca kişinin emeğinin, geleceğinin ve emeklilik hakkının görmezden gelinemeyeceği vurgulanarak 2027 bütçesinde kademeli emeklilik için kaynak ayrılması talep edildi.

“Bütçede Adalete Yer Açın, Kademeye Kaynak Ayırın”

Kademeli emeklilik talebini gündeme taşıyan paylaşımda, yıllardır çözüm bekleyen vatandaşların beklentilerine dikkat çekildi. Mesajda, bütçe planlamasında emeklilikte adalet talebinin de dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Paylaşımda yer alan “Bütçede adalete yer açın! Kademeye kaynak ayırın!” sözleri, kademeli emeklilik beklentisinin 2027 bütçesi üzerinden yeniden gündeme taşındığını ortaya koydu.

Milyonların Beklentisi 2027 Bütçesine Bağlandı

Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar, emeklilik şartlarının belirlenmesinde daha adil bir geçiş sistemi oluşturulmasını talep ediyor. Yapılan çağrıda, yıllardır çözüm bekleyen kesimlerin taleplerinin bütçe hazırlık sürecinde dikkate alınması istendi.

Paylaşımda ayrıca mücadeleye destek verenlere seslenilerek çağrının daha geniş kitlelere ulaştırılması için dayanışma mesajı verildi.

Kademeli Emeklilikte Yeni Bir Adım Atılacak mı?

2027 bütçesinde kademeli emeklilik için kaynak ayrılması talebi, düzenleme bekleyen vatandaşların beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Ancak paylaşımda, hükümetin bu talebe yönelik somut bir adım atıp atmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Kademeli emeklilik bekleyen milyonlar açısından 2027 bütçesinin nasıl şekilleneceği ve taleplerin karşılık bulup bulmayacağı önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.