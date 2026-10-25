Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Fener Alayı etkinliği gerçekleştirilecek. Zafer Meydanı’ndan başlayarak 2. Meclis’e uzanan güzergâhta düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlayacak.
Etkinlik programında Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu, Seymenler ve Fener Alayı yer alacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir araya gelerek paylaşmayı amaçlayan organizasyon, 29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
29 Ekim Fener Alayı Programı ve Saatleri
Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e uzanan Fener Alayı etkinliğinin programı şöyle:
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18.00: Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu
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18.30: Seymenler
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19.00: Fener Alayı
Ankara’da düzenlenecek etkinlikte Cumhuriyet’in 103. yılı, müzik, geleneksel gösteriler ve Fener Alayı eşliğinde kutlanacak.