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Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Ankara’da düzenlenecek etkinlikte Cumhuriyet’in 103. yılı, müzik, geleneksel gösteriler ve Fener Alayı eşliğinde kutlanacak.

Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e uzanan Fener Alayı etkinliğinin programı şöyle:

Etkinlik programında Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu, Seymenler ve Fener Alayı yer alacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir araya gelerek paylaşmayı amaçlayan organizasyon, 29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Fener Alayı etkinliği gerçekleştirilecek. Zafer Meydanı’ndan başlayarak 2. Meclis’e uzanan güzergâhta düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlayacak.

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