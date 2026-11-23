Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir liste, ücret tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılına ait olduğu belirtilen listede, farklı kadro ve unvanlarda görev yapan personelin brüt ücretleri, ikramiyeleri ve tahmini net maaşları yer alıyor. Bu listeye göre, işçilerin maaşlarının çok düşük olması tepkilere neden oluyor.

Bazı işçilerin tahmini net maaşı 44 bin TL seviyesinde

Paylaşılan listeye göre bilgisayar işletmeni, büro personeli, çağrı merkezi operatörü, kaldırım işçisi, peyzaj işçisi ve yardımcı personel gibi kadrolarda çalışanların tahmini net maaşı 44 bin 961 TL olarak gösteriliyor.

Aynı listede aşçı ve sayaç okuma elemanlarının tahmini net maaşı 46 bin 207 TL, şoförlerin maaşı ise 48 bin 462 TL olarak belirtiliyor.

Saha personeli, bakım onarım personeli ve teknisyenler için 51 bin 809 TL, kısım şefleri için 55 bin 399 TL, mühendis ve mimarlar için ise 64 bin 136 TL tahmini net maaş hesaplandığı görülüyor.

Maaşların yetersiz olduğu yönünde eleştiriler!

Sosyal medyada gündeme gelen maaş listesi, belediye çalışanlarının ekonomik koşullarını yeniden tartışmaya açtı. Özellikle bazı işçi kadrolarında yer alan ücretlerin yaşam maliyetleri karşısında yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor.

Listede yer alan rakamların çalışanların gerçek maaş bordrolarıyla ne ölçüde örtüştüğü ise henüz netlik kazanmadı.

Listede dikkat çeken ayrıntı!

Paylaşılan tablonun altındaki açıklamada, net maaşların 2026 yılı için yüzde 27 gelir vergisi oranı ve standart kesintiler dikkate alınarak yaklaşık şekilde hesaplandığı belirtiliyor. Bu nedenle çalışanların eline geçen kesin net ücretler, kişisel durumlarına ve uygulanan kesintilere göre farklılık gösterebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan listenin resmî niteliği ve güncel ücretlerle uyumu konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak açıklama önem taşıyor.