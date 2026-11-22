Ankara, başkent kimliğinin ötesinde tarihi mirası, kültürel birikimi, doğal güzellikleri, üniversiteleri ve sanayisiyle dikkat çeken önemli bir merkez olmasına rağmen turizm potansiyelini yeterince ortaya koyamıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, kentin sahip olduğu değerlerin tanıtılması ve toplum tarafından daha fazla benimsenmesi gerektiğini belirterek, Ankara'nın farklı ilçelerinde keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzelliklere işaret etti. Ödemiş, “Ankara'yı aslında tanıtamıyoruz. Ankara, AVM ve kafelerden ibaret değil. Çok önemli tarihi, kültürel ve doğal değerlere sahibiz” ifadelerini kullandı.

“ANKARA ASLINDA BİR YOL ALIYOR”

Ankara'nın sağlık turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ödemiş, kentin nitelikli sağlık kuruluşları, fiziki altyapısı ve yetişmiş sağlık çalışanlarıyla daha ileri bir noktaya ulaşabileceğini ifade etti.

Ödemiş, “Ankara bir üniversiteler kenti oldu. Ankara bir sanayi kenti oldu. Hatta sanayide de ileri teknolojik diyebileceğimiz, katma değeri yüksek savunma sanayisinin öne çıktığı bir kent oldu. Sağlık turizminde de Ankara'nın fena gitmediğini düşünüyorum. Bu kadar sağlık potansiyeli ve nitelikli sağlık birikimiyle daha iyi bir yere varabilir” diye konuştu.

Başkentteki gelişimin sürdüğünü vurgulayan Ödemiş, Ankara'nın daha ileriye taşınması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu konuda heyecan taşıdığını ifade eden Ödemiş, Beypazarı'nın turizm alanında yakaladığı başarının Ankara'nın diğer bölgeleri için de örnek olabileceğini söyledi.

Beypazarı'nın geçmişte Ankara'nın merkezine uzak, fazla ziyaret edilmeyen küçük bir ilçe olduğunu hatırlatan Ödemiş, ilçenin bugün UNESCO miras listesine giren ve başkentin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen bir destinasyona dönüştüğünü kaydetti.Ödemiş, “Nasıl Beypazarı'nı Ankara'nın en uzak köşesinde, 100 kilometre uzağında, pek çok kimsenin ulaşmadığı, gelmediği küçük bir ilçeden bugün UNESCO'nun miras listesine girdiği Ankara'nın en önemli turizm ilçesine dönüştürdüyse aynı heyecanı burada da yaşamak istiyor” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI TURİZMİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Ankara'nın kültür turizmi açısından gelişmesinde tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Ödemiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kentlerin geçmişten bugüne taşıdıkları kültürel mirasla var olduğunu dile getiren Ödemiş, bu değerlerin yalnızca tarihi yapı niteliği taşımadığını, aynı zamanda nitelikli turizmin de temel altyapısını oluşturduğunu vurguladı.

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