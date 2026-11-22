Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. Medaim Yanık adına düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Yanık'ın akademik çalışmaları, kişiliği ve yaşam mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Medaim Hoca hangi suyun sakası olduğunu çok iyi bildi, hayatı boyunca. Hangi ocağa tüttüreceğini de çok iyi bildi" dedi.

Ruh sağlığı alanındaki bilimsel çalışmaları, klinik deneyimi, yöneticiliği ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Prof. Dr. Medaim Yanık adına "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu" düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen sempozyum, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Medaim Yanık'ın ailesi, öğrencileri ve çok sayıda akademisyenin katıldığı programın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı.

Burhanettin Duran: "İyi bir hayat yaşamanın asil bir örneği"

Konuşmasında Prof. Dr. Medaim Yanık ile dostluğuna ve birlikte geçirdikleri yıllara değinen Burhanettin Duran, Yanık'ın özgürlüğüne ve iradesine düşkün, güçlü bir birey olduğunu söyledi.

Yanık'ın hayatın anlamı üzerine düşünen ve mesleğini insanların yaşamlarına katkı sunmak için icra eden bir isim olduğunu belirten Duran, onun iyi bir hayat yaşamanın asil bir örneğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Duran, Yanık'ın yaşamı boyunca aldığı kararların arkasında durduğunu vurgulayarak, "Medaim Hoca hangi suyun sakası olduğunu çok iyi bildi, hayatı boyunca. Hangi ocağa tüttüreceğini de çok iyi bildi. Ne zaman nerede olması gerektiğini ve ne zaman nereden ayrılıp yeni bir hikayeye geçmesi gerektiğini de çok iyi bildi" diye konuştu.

"15 Temmuz gecesi cihat eden insanların arasındaydı"

Prof. Dr. Medaim Yanık'ın yalnızca akademik çalışmaları ve düşünceleriyle değil, gerektiğinde sahada da sorumluluk üstlenen bir isim olduğunu belirten Duran, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlara da değindi.

Yanık'ın 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında bulunduğunu söyleyen Duran, "Kendisi FETÖ'nün yaptığı 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanımızı karşılayan ve o gece cihat eden insanların arasındaydı. Bunu hatırlatmayı bir görev biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yanık'ın düşünceleri, eserleri ve psikoterapi alanındaki çalışmalarıyla insanlara katkı sağladığını belirten Duran, onun aynı zamanda cesaretiyle de öne çıktığını dile getirdi.

Medaim Yanık için şifa dileğinde bulundu

Konuşmasında Prof. Dr. Medaim Yanık'ın geçirdiği ağır hastalığa da değinen Duran, kendisine şifa diledi.

Yanık'ın geride çok sayıda öğrenci, dostluk ve iyilik bıraktığını ifade eden Duran, onun oluşturduğu akademik ve mesleki birikimin yeni çalışmalarla devam edeceğini belirtti.

Duran, Yanık'ı güçlü birey olmanın yanı sıra bu gücü iyilik üretmek ve insanlara fayda sağlamak için kullanan örnek bir isim olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. Medaim Yanık adına düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Yanık'ın akademik çalışmaları, kişiliği ve yaşam mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Medaim Hoca hangi suyun sakası olduğunu çok iyi bildi, hayatı boyunca. Hangi ocağa tüttüreceğini de çok iyi bildi" dedi.

Ruh sağlığı alanındaki bilimsel çalışmaları, klinik deneyimi, yöneticiliği ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Prof. Dr. Medaim Yanık adına "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu" düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen sempozyum, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Medaim Yanık'ın ailesi, öğrencileri ve çok sayıda akademisyenin katıldığı programın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı.