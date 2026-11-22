Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali'deki çalışmalarının ardından ikinci yurt dışı görevine Pakistan'da başladı. Aynı mürettebatla Pakistan'a ulaşan gemi, ülkenin karasularındaki iki ayrı sahada petrol ve doğal gaz aramak amacıyla 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplayacak. Aralarında 2 kadının da bulunduğu 50 kişilik mürettebat, Türk mühendisliğini uluslararası sularda temsil edecek.

Oruç Reis, Pakistan'da iki ayrı sahada araştırma yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı görevi kapsamında Pakistan'a ulaştı.

Somali'deki görevini tamamlayan gemi, aynı mürettebatla Pakistan'da çalışmalarına başladı. Oruç Reis için 20 Kasım'da Karaçi Limanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla karşılama töreni düzenlendi.

Pakistan karasularında görev yapacak gemi, belirlenen iki ayrı sahada petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılması amacıyla 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplayacak. Gemide 2'si kadın olmak üzere toplam 50 personel görev alacak.

Oruç Reis'in Pakistan yolculuğu 18 gün sürdü

Geminin kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, güvenli şekilde Karaçi Limanı'na ulaştıklarını söyledi. Kütüklüoğlu, ülkenin aldığı tedbirler sayesinde yolculuğu sorunsuz tamamladıklarını ifade ederek, görevden güzel haberler gelmesini temenni etti.

Geminin başmühendisi Doğukan Oflaz ise Somali'de de aynı ekiple görev yaptıklarını hatırlatarak, Türkiye'yi ikinci kez yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türk mühendisliği uluslararası sahada temsil edilecek

Oruç Reis'te Veri Kalite Kontrol Şefi olarak görev yapan Başak Turguz Birkuş, Pakistan'daki proje için heyecanlı olduklarını belirterek Türk mühendisliğini uluslararası alanda bir kez daha göstermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Geminin 3'üncü zabiti Uğur Koç, sismik araştırma projelerinde denizde ve karada çok sayıda personelin emek verdiğine dikkat çekti. Elektrik-teknik zabiti Ferhat Emek de projeye katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür etti.